Hollywood-Star George Clooney heute in Düsseldorf

Der 62-jährige Schauspieler und Regisseur wird im Rahmen der jährlichen Charity-Gala der Postcode-Lotterie in der Landeshauptstadt auftreten. Das Motto des Abends: "Stand up for Human Rights!" - Aufstehen für Menschenrechte.

George Clooney selbst engagiert sich mit seiner Stiftung "Clooney Foundation for Justice" für den Schutz der Menschenrechte. Bei der Gala in Düsseldorf soll er laut des Sprechers der Veranstaltung in einem Gespräch auf der Bühne "seine Standpunkte zum Thema Menschenrechte darlegen" .

Veranstalter: Gala an geheimem Ort

Den Ort der Veranstaltung hält die Postcode-Lotterie aus Sicherheitsgründen im Vorfeld streng geheim. Auch zur Frage, wo George Clooney übernachten wird, gibt es seitens des Veranstalters keine Infos.

Der Empfang auf dem roten Teppich soll um 16:45 Uhr beginnen. Anschließend startet das Bühnenprogramm. Auftreten soll auch der südafrikanische Ndlovu Youth Choir. Die Gruppe ist aus einem Freizeitprojekt für benachteiligte und gefährdete Kinder entstanden – inzwischen hat sie sich zu einem herausragenden, professionellen Ensemble entwickelt.

Politiker, Musiker und Wissenschaftler als Gäste

Insgesamt hat die Soziallotterie 500 Gäste geladen. Neben George Clooney kommen auch Lotterie-Botschafterin Katharina Witt, Politikerin Rita Süssmuth, Autorin Düzen Tekkal, Sänger Michael Patrick Kelly, sowie Wirtschaftswissenschaftler und Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus.

Geld für gemeinnützige Zwecke

Die Deutsche Postcode Lotterie gehört zur Familie der internationalen Postcode-Lotterien, die es bereits in fünf europäischen Ländern gibt. Die Lotterien haben nach eigenen Angaben seit 1989 zusammen bereits mehr als 12,5 Milliarden Euro für gemeinnützige Zwecke gesammelt.

Über dieses Thema berichten wir am 24.05.2023 auch im WDR Fernsehen: Lokalzeit Düsseldorf, 19.30 Uhr.