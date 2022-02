Valentinstag: Geopfad der Liebe lockt nach Engelskirchen

Rote Rosen, ein Gläschen Sekt oder eine heiße Badewanne – für Paare gibt es am Valentinstag etliche Ideen. Wegen der Corona-Pandemie fallen viele große Freizeitaktivitäten in diesem Jahr allerdings wieder flach. Sei es, weil die Einrichtungen nur begrenzt besuchbar sind oder weil man einfach vorsichtig ist und Menschenmengen vermeiden will.

Die evangelische Kirchengemeinde in Engelskirchen hat sich in diesem Jahr zum Valentinstag etwas ganz Besonderes ausgedacht. Etwas, das man an der frischen Luft unternehmen kann, zu jeder Tageszeit und auch, wenn man nicht unbedingt in Menschenmengen geraten möchte. Sie hat einen "Geopfad der Liebe" organisiert.

Rote Herzen weisen den Weg

Bei diesem Geopfad handelt es sich im Grunde genommen eher um eine Schnitzeljagd. Oder, genauer gesagt, um eine "Herzchen-Jagd". Denn als Wegweiser dienen rote, etwa Din-A4-große, einlaminierte Herzen. Auf ihnen steht, wo der rund eineinhalb Kilometer lange Weg weitergeht. Außerdem steht auf jedem der sieben Herzen ein Teil einer Geschichte, die von Dankbarkeit handelt und darum, wie eine Beziehung auch nach langer Zeit noch gut gelingt. Mitarbeiter der Kirchengemeinde kontrollieren die Wegweiser regelmäßig.

Claudia Benner, ehrenamtliche Mitarbeiterin der ev. Kirchengemeinde Engelskirchen, und Johannes Vogelbusch, Pfarrer

Die Idee für den Geopfad hatte Claudia Benner. Sie ist ehrenamtliche Mitarbeiterin bei der evangelischen Kirche in Engelskirchen. "Wir wollten mal etwas anderes anbieten als die üblichen Aktivitäten zum Valentinstag" , erzählt sie. Dass der Geopfad eigentlich eher eine Schnitzeljagd ist, weil es keine Koordinaten gibt, nach denen man den Weg läuft, sei eine bewusste Entscheidung. "Ich stelle mir das etwas unromantisch vor, wenn man auf dem Weg die ganze Zeit das Handy in der Hand hat."

Auch Liebesschlösser können angebracht werden

Los geht der Geopfad am Steintor zum Park der Villa Braunswerth in Engelskirchen. Von dort aus geht es am Rathaus vorbei, über die neue Brücke an der Agger, an der auch Liebesschlösser aufgehängt werden können, und über die Steeger Straße. Am Ziel wartet auf die Wanderer eine kleine Überraschung. Dazu sei nur so viel gesagt: Nehmen Sie eine Kamera für's Erinnerungsfoto mit.