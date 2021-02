Schloss Burg wird restauriert

Das Bergische Wahrzeichen Schloss Burg wird Stück für Stück restauriert und in den Originalzustand versetzt. Für die Sanierung haben die Betreiber unter anderem zwei Kölner Restauratorinnen beauftragt. Mit einer so genannten "Muster-Rekonstruktion" wollen die beiden zeigen: Das Mittelalter war gar nicht so dunkel, wie wir uns das heute vorstellen. Bestes Beispiel dafür ist der Rittersaal...