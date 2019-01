Geldtransporter in Solingen überfallen

In der Solinger Innenstadt ist am Mittwochmittag (30.01.2019) ein Geldtransporter überfallen worden. Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot in Solingen und Umgebung nach den flüchtigen Tätern.

Fahrer leicht verletzt

Nach ersten Informationen waren die Täter bewaffnet. Schüsse fielen aber laut Polizei nicht. Die beiden Fahrer des Sicherheitstransports waren laut Polizei gerade dabei, einen Sparkassen-Geldautomaten zu befüllen. Dabei wurden sie von den Tätern überwältigt und leicht verletzt.

Bargeld erbeutet

Laut Polizei konnten die Täter mit einer erheblichen Menge Bargeld flüchten.