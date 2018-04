Insgesamt 169 Automaten im Stadtgebiet

Die Automaten würden teilweise komplett, teilweise erst nach dem Betriebsschluss abgeschaltet. Insgesamt betreibt die Stadtsparkasse 169 Geldautomaten in Düsseldorf. Allein in den vergangenen zehn Tagen hatten Unbekannte drei Automaten der Düsseldorfer Stadtsparkasse gesprengt, zuletzt in der Nacht zum Montag im Stadtteil Lichtenbroich.

Schäden immer größer

Dabei seien die Schäden, zum Teil auch an den Hausfassaden und in den Bankgebäuden, immer größer geworden, so der Sprecher des Bankinstituts.