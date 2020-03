Zwei Geldautomaten in Solingen an einem Morgen gesprengt

In Solingen haben Unbekannte am Sonntagmorgen (29.03.2020) gleich zwei Geldautomaten gesprengt und dabei erheblichen Schaden angerichtet.

Zunächst waren am frühen Morgen in Unterburg einige Anwohner durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen worden. Zeugen sahen drei dunkel gekleidete, maskierte und bewaffnete Personen. Einer der Täter ging auf einen Zeugen zu, der sich in der Nähe befand. Laut Polizeit richtete er vermutlich eine Schusswaffe auf ihn und drohte mit den Worten "I shoot you". Anschließend flüchtete das Trio mit einem dunklen BMW .

Etwa zwei Stunden später explodierte ein Geldautomat an der Hildener Straße im Solinger Westen. Bei der Polizei gingen kurz danach fast zeitgleich rund 40 Notrufe ein. Hier beobachteten Zeugen dunkel gekleidete, maskierte und mit Stirnlampen ausgerüstete Täter. Sie flüchteten mit einem dunklen Auto in Richtung Hilden.

Reste des Geldautomaten in Solingen-Burg

Laut Polizei haben die Täter Gas in die Automaten geleitet und damit eine Explosion verursacht. Es handelt sich um zwei freistehende Geldautomaten, die nicht in einem Gebäude untergebracht waren. Die Stationen wurden massiv beschädigt. Der mobile Automat in Unterburg wurde erst vor rund einer Woche aufgestellt, weil der stationäre Geldautomat kaputt war. Ob und wie viel Beute die Täter gemacht haben, ist noch unklar.

Stand: 29.03.2020, 13:38