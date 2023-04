Geldautomat in Kölner Post-Filiale gesprengt

Stand: 13.04.2023, 10:11 Uhr

Im Kölner Stadtteil Nippes haben mehrere Unbekannte am frühen Morgen einen Geldautomaten in einer Postfiliale gesprengt. Die Post-Filiale befindet sich in einem Wohnhaus am Wilhelmplatz.