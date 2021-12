Drei Täter sprengen Geldautomaten in Köln-Brück

Anwohner hörten gegen drei Uhr einen lauten Knall und alarmierten die Polizei. Kurze Zeit später flüchteten die drei Männer mit einem dunklen Audi A6 Kombi in Richtung Refrath. Nach aktuellem Ermittlungsstand waren an dem Fahrzeug Kennzeichen mit der Ortskennung "GL" angebracht.

Polizei bittet um Hinweise

Am Morgen hat die Polizei Spuren in der betroffenen Volksbank gesichert. Die Fahndung blieb bislang erfolglos. Über die Höhe der Beute ist nichts bekannt. Hinweise zum Tatgeschehen zum weiteren Fluchtweg zum Fluchtfahrzeug nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Weitere Geldautomatensprengungen im Dezember

Im Dezember dieses Jahres waren bereits Geldautomaten in Leverkusen und Bad Honnef gesprengt worden. In Bad Honnef hatten Anwohner zwei Täter beobachtet, die in einem dunklen Auto Richtung A3 geflüchtet waren.

Stand: 28.12.2021, 11:33