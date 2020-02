Eine ganz besondere Demonstration zieht am Samstagabend durch Köln: der Geisterzug. Unter dem Motto "Jeister för Zokunft" wollen tausende kostümierte Karnevalisten für einen besseren Klimaschutz demonstrieren.

Geisterzug erstmals am Samstag vor Weiberfastnacht

Zum ersten Mal findet der Geisterzug in diesem Jahr nicht an Karnevalssamstag statt, sondern eine Woche früher. Laut Veranstalter will man damit deutlich machen, dass der Zug eine Demonstration ist und kein Karnevals-Zug. Das diesjährige Motto ist in Anlehnung an die Fridays-for-Future-Proteste gewählt. Klimaschutz sei ein sehr wichtiges Thema, dass uns alle anginge, so der Veranstalter des Geisterzugs. " Wir, der Verein Ähzebär un Ko e.V., wollen auch in der närrischen Zeit deutlich machen, dass angesichts dieser Szenarien der Klimaschutz DIE AUFGABE zur Sicherung der Zukunft ist ", heißt es auf der Geisterzug-Webseite.

Der Zugweg des Kölner Geisterzugs

Erich Hermans, Initiator des Geisertzugs sagt: " Wir wollten den Geisterzug wieder als Demonstration durchführen und da wurde uns von der Polizei gesagt, wie in den 90er Jahren schon: An Karneval gibt es in Köln keine Demonstrationen . Da gibt es nur Karnevalsveranstaltungen, wo sich ein paar Leute treffen. " Hermans war enttäuscht. Man habe dann überlegt, was man tun könne. Die Vorverlegung erschien dem Initiator als beste Lösung.

Demonstranten targen aufwendig gestaltete Kostüme

Der Kölner Geisterzug ist jedes Jahr ein großes Spektakel: Die Demonstranten ziehen als Gespenster, Untote oder Monster verkleidet durch die Straßen Kölns, sobald es dunkel wird. Begleitet werden sie von lauten Musikgruppen. Hunderte kleine Lichter schmücken die Kostüme der Teilnehmer. Der Zug geht außerdem nie den selben Weg wie im Vorjahr. Dieses Jahr ziehen die Demonstranten ab 19 Uhr vom Heumarkt durch die Innenstadt bis zum Friesenplatz. Das Thema Klimaschutz passt übrigens gut zum Geisterzug: Es gibt nämlich weder Kamelle noch große Wagen in dem Zug.

Motto ist oft gesellschaftskritisch

Den Kölner Geisterzug gibt es seit 1991. Hervorgegangen ist er aus einer Demonstration gegen den Golfkrieg. Bekannt ist er dafür, dass er Karneval und gesellschaftspolitische Kritik verbindet. So ging es in den vergangenen Jahren neben Klimawandel etwa um die Themen Radverkehr in Köln, mehr Frieden und Korruption. Ob der Geisterzug auch in den kommenden Jahren am Samstag vor Weiberfastnacht stattfindet, steht noch nicht fest.