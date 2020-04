Erster Ferientag (06.04.2020), angenehme Temperaturen, herrlicher Sonnenschein. An einem solchen Tag wären normalerweise Hunderte am Geißbockheim im Kölner Westen, um ihre Stars zu bewundern. Am Montag (06.04.2020) sind es nur ein paar Journalisten, die versuchen das Training hinter den Sichtblenden irgendwie zu verfolgen. Die Fans haben sich an den Aufruf gehalten, das Trainingsgelände am Geißbockheim zu meiden. Der Parkplatz ist bis auf die Dienstlimousinen der Spieler verwaist. Zaungäste sind Fehlanzeige.

Drei Trainingsschichte pro Tag

Trainiert wird in Schichten. Nicht mehr als acht Spieler verlieren sich auf dem Feld. Und selbst die sind in Kleinstgruppen von zwei oder maximal drei Spieler aufgeteilt. Sie üben überwiegend Passspiel. Über große Distanzen selbstverständlich. Körperkontakt ist absolut tabu. Sollte der Spielbetrieb der Bundesliga tatsächlich Anfang Mai wieder aufgenommen werden, müssen die Spieler fit sein. Daher hat Cheftrainer Markus Gisdol die Spieler zusammengeholt. Natürlich auch um das Mannschaftsgefühl wieder aufkommen zu lassen.

Dusche zu Hause

Viele Spieler bekommen sich aber untereinander nicht zu sehen. Um zehn Uhr begann die erste Gruppe. Als die Spieler nach ihrer Trainingseinheit die Umkleidekabinen wieder verließen, wurden diese erstmal grundgereinigt und desinfiziert. Erst eine Stunde später kam die nächste Gruppe. Am Nachmittag Trainingsgruppe drei. Jeweils in gehörigem zeitlichen Abstand also. Die Gesundheitsvorschriften sind so streng, dass die Spieler sogar zu Hause duschen müssen.

