Geiselnahme mit vier Toten in Lüttich

Bei einer Geiselnahme im belgischen Lüttich, etwa 50 Kilometer von Aachen entfernt, sind am Dienstagmittag (29.05.2018) vier Menschen gestorben - darunter zwei Polizisten, der Geiselnehmer und ein Mann, der zufällig mit einem Auto vorbei fuhr. Die Schießerei ereignete sich in der Lütticher Innenstadt vor einem Café und gegenüber einer Schule. Die Polizei beendete die Geiselnahme, dabei wurde der Täter erschossen. Zwei Polizisten wurden bei dem Einsatz verletzt.

Nach Informationen des belgischen öffentlich-rechtlichen Fernsehens handelt es sich bei dem Täter um einen 36jährigen Mann, der erst gestern aus der Haft entlassen wurde. Heute Morgen gegen 10 Uhr wollten Polizisten den Mann kontrollieren, dabei habe er einem von ihnen die Waffe entrissen und um sich geschossen.

Anschließend sei der Mann geflohen und habe in einer Schule eine Putzfrau als Geisel genommen. Alle Schüler konnten im 4. Stock des Gebäudes in Sicherheit gebracht werden und wurden danach aus dem Gebäude gebracht. Das Gebiet in der Lütticher Innenstadt ist weiträumig abgesperrt. Zum Motiv des Täters ist derzeit noch nichts bekannt, so die belgische Staatsanwaltschaft.