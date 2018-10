Fragen und Antworten zur Kölner Geiselnahme

Was genau ist passiert?

Ein Mann hat am Montagmittag (15.10.2018) in einer Apotheke auf der Ostseite des Kölner Hauptbahnhofs eine Mitarbeiterin als Geisel genommen und sich verschanzt. Zuvor hatte der mutmaßliche Täter nach Informationen der Polizei in einem Schnellrestaurant neben der Apotheke einen Molotowcocktail geworfen und damit eine 14-Jährige verletzt. Ein weiterer Gast erlitt eine Rauchgasvergiftung.

Nach etwa zwei Stunden zündete ein Spezialeinsatzkommando ( SEK ) zwei Blendgranaten und schoss den Mann nieder. Er wurde noch am Tatort reanimiert und für eine Notoperation in ein Krankenhaus gebracht. Die Geisel erlitt nur leichte Verletzungen.

Wer ist der mutmaßliche Täter?

Klaus Rüschenschmidt, Einsatzleiter der Polizei Köln

Um wen es sich bei dem Geiselnehmer handelt, konnte die Polizei auf ihrer Pressekonferenz nicht abschließend sagen. In der Apotheke wurde ein Ausweisdokument gefunden, nach dem es sich um einen 55-jährigen Syrer handelt, der seit 2016 in Köln ist und eine Duldung bis 2021 hat. Gehört das Dokument zu dem Mann, hat er in den vergangenen Jahren mehrfach Diebstähle und Drogendelikte begangen.

War er bewaffnet?

Ein SEK setzte den Geiselnehmer außer Gefecht

Außer dem Molotowcocktail, den er in dem Schnellrestaurant zündete, hatte er laut Polizei eine Schusswaffe und Brandbeschleuniger bei sich gehabt und Gaskartuschen an seinem Opfer befestigt. Ob die Schusswaffe echt oder eine Attrappe war, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

Hatte der Mann terroristische Absichten?

Die Polizei schließt einen möglichen Terrorhintergrund nicht aus. Dafür spricht auch, dass Passanten berichteten, der Mann habe behauptet, er gehöre zur Terrorgruppe IS. Offenbar drohte er, sein Opfer anzuzünden, sollten seine Forderungen nicht erfüllt werden.

Welche Forderungen stellte der Mann?

Nach Informationen der Polizei forderte er freies Geleit und die Freilassung einer Tunesierin. Zudem sollten die Beamten ihm einen Koffer und eine Reisetasche geben, die in dem Schnellrestaurant liegen sollten.

Was passiert jetzt mit dem mutmaßlichen Täter?

Noch während der Geiselnehmer in einer Kölner Klinik notoperiert wurde, leitete die Staatsanwaltschaft Köln ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Mordes und Körperverletzung gegen ihn ein.