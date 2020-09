Geiselnahme in der JVA Geldern

In der Justizvollzugsanstalt in Geldern im Kreis Kleve kam es am Mittwochnachmittag zu einer Geiselnahme, bei der ein 31 Jahre alter Häftling einen 51-jährigen JVA-Mitarbeiter unter Vorhalt eines Messers in seine Gewalt brachte.

Zwei Personen verletzt

Die Polizei Essen übernahm die Einsatzführung und unterstützte die Polizei Kleve. Spezialeinheiten der Polizei wurden alarmiert und machten sich auf den Weg zur JVA . Gegen 17.15 Uhr konnte der Täter von mehreren Mitarbeitern der JVA überwältigt und entwaffnet werden.

Die Geisel sowie ein einschreitender Kollege und der Gefangene erlitten leichte Schnittverletzungen. Zu keiner Zeit habe für den Geiselnehmer die Möglichkeit bestanden, die Justizvollzugsanstalt zu verlassen oder Unbeteiligte zu gefährden, so die Polizei.

Haft wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung

Bei dem Geiselnehmer handelt es sich um einen 31-jährigen Mann, der wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung einsitzt. Die Kripo Essen hat eine Ermittlungskommission eingerichtet.

Stand: 02.09.2020, 19:38