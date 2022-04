Düsseldorfs Ex-OB Geisel erntet Kritik nach Ukraine-Äußerungen

In seinem Text geht Thomas Geisel den ukrainischen Botschafter Andrij Melnyk scharf an. Er bezeichnet ihn als " PR-Profi " und wirft ihm vor, die Lage in der Ukraine durch gezielte Rhetorik dramatischer darzustellen, als sie tatsächlich sei. Dadurch steige der Druck auf Deutschland, Waffen zu liefern.

Zu den Kriegsverbrechen in der ukrainischen Stadt Butscha schreibt Geisel, jedes zivile Opfer eines Krieges sei eine Tragödie und eines zu viel. "Aber werden durch die ukrainische Genozid-Rhetorik nicht letztlich die Kriegsverbrechen von Srebrenica, My Lai und Babiyar (Babyn Jar), um nur einige zu nennen, und vielleicht auch die Bombennacht von Dresden, der angeblich 30.000 Menschen zum Opfer fielen, bagatellisiert? "

Kutschaty distanziert sich von Geisels Positionen

Scharfe Kritik an seinen Äußerungen kommt unter anderem von Politikern der CDU und der Grünen - inzwischen aber auch aus den eigenen Reihen der SPD. So forderte der SPD-Spitzenkandidat zur NRW-Landtagswahl, Thomas Kutschaty, Geisel am Sonntag nach eigenen Angaben in einem Telefonat auf, den Beitrag " noch heute " zurückzuziehen. " Gerade die Kriegsverbrechen von Butscha erlauben keine Relativierungen. Dieser Angriffskrieg muss scheitern. So klar muss man es auch benennen ", so Kutschaty auf Twitter.

Auch der Düsseldorfer Ortsverband der SPD distanzierte sich am Sonntag von Geisels Positionen. Geisel spreche nicht im Namen der SPD, so der Ortsverband.

Geisel verteidigt sich: Sorge über Konsequenzen von Waffenlieferungen

Den Blog-Beitrag hatte Thomas Geisel bereits Anfang der Woche veröffentlicht. Am Wochenende übte unter anderem der frühere CDU-Generalsekretär Ruprecht Polenz auf Twitter Kritik an Geisels Positionen. Andrij Melnyk selbst nannte Geisels Beitrag einen " ekelhaften Vorstoß ".