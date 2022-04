Geflügelpest: Über 40.000 Tiere werden getötet

In einem Putenmastbetrieb in Kamp-Lintfort wurde das gefährliche Geflügenpestvirus nachgewiesen. Das teilte der Kreis Wesel am Dienstagvormittag mit. Zuvor hatten erste amtliche Proben den Verdacht bestätigt.

Um die Ausbreitung des Virus zu verhindern, werden jetzt vorsorglich 44.500 Puten getötet. Darüber hinaus werde eine Sperrzone mit einem Radius von mindestens zehn Kilometern um den Betrieb errichtet, so der Kreis Wesel.

Übertragung vermutlich durch Wildvögel

Wie sich die Vögel mit dem Virus infiziert haben, ist bislang unklar. " Wir vermuten, dass das Virus aus der Wildvogelpopulation aus dem anliegenden Naturschutzgebiet eingebracht wurde ", sagt Kreisveterinär Antonius Dicke.

Derzeit werden weitere Problem vom Friedrich-Loeffler-Instituts für Tiergesundheit untersucht. Bis Ende der Woche sollen die Ergebnisse vorliegen.

Immer wieder Fälle am Niederrhein