Die Polizei hat am Donnerstagabend (13.06.2019) einen als gefährlich eingestuften Islamisten festgenommen. Trotz eines Waffenfundes war er zunächst wochenlang auf freiem Fuß gewesen. Wie die Polizei am Freitagmorgen bestätigte, erfolgte die Festnahme, als der Mann sich entsprechend seinen Auflagen in einer Mönchengladbacher Polizeiwache meldete.

31-Jähriger trotz Waffenfund wochenlang auf freiem Fuß

Im April waren bei dem Mann eine Pistole mit Schalldämpfer und Munition gefunden worden. Obwohl er als "besonders gefährlich" eingestuft wurde, hatte er sich bisher auf freiem Fuß befunden.

Ermittlungen wegen Foto mit Kalaschnikow

Gegen den mutmaßlichen Islamisten wird seit längerem wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz ermittelt, weil er auf einem Foto mit einem Sturmgewehr der Marke Kalaschnikow zu sehen ist. Nach dem Fund der Pistole mit Schalldämpfer kam nun noch ein weiteres Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz hinzu.

Wenige Wochen nach dem Waffenfund in seiner Wohnung war der 31-Jährige nach dem Versuch, die Haustür eines Mehrfamilienhauses aufzubrechen, festgenommen worden. Doch erneut schlug der Versuch fehl, ihn einzusperren. Ein Haftrichter stufte die Manipulationen an der Haustür als Sachbeschädigung ein.

Mann kann nicht abgeschoben werden

Der 31-Jährige war 2004 vermutlich aus Tschetschenien nach Deutschland gekommen. Obwohl sein Asylantrag bereits nach einem Jahr abgelehnt wurde, kann er nicht abgeschoben werden. Nach Auskunft der russischen Behörden ist er dort unbekannt. Die deutschen Behörden bekommen keine Passersatzpapiere für ihn.

Stand: 14.06.2019, 06:59