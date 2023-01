Gedenktafel für Kölner NSU-Opfer

Der Rat der Stadt hatte Ende 2021 beschlossen, mit einem Mahnmal vor Ort der Betroffenen des Sprengstoff-Attentats am 19. Januar 2001 zu gedenken. Und auch der bis heute unvollständigen Aufklärung der rassistisch motivierten Tat des NSU.

Bürgermeister Andreas Wolter macht im strömenden Schneeregen den Auftakt als Redner und zitiert als Erstes die damals 19-jährige Tochter der iranisch-kölschen Familie, die bei der Explosion im Geschäft ihrer Eltern schwer verletzt worden war und nur knapp überlebte.

Rassistisches Motiv

"Dieser Anschlag hat unser Leben bis heute verändert."

Lebensgefährlich verletztes Opfer des NSU-Attentats in der Kölner Probsteigasse

Obwohl ein rassistisches Motiv "hätte auf der Hand liegen müssen" so Wolter weiter, sei damals in alle möglichen anderen Richtungen ermittelt und das Verfahren schließlich eingestellt worden. Und deshalb sei die Gedenktafel auch eine Aufforderung an die Stadtgesellschaft, wachsam zu bleiben und sich jeder Form von Rassismus entgegenzustellen.

Skandalöse Ermittlungen

Edith Lunnebach kritisert die unterlassenen Ermittlungen.

Edith Lunnebach, die Anwältin der Opfer-Familie aus der Probsteigasse, die diese auch im Münchner NSU-Prozess vertreten hat, verspürt noch heute Zorn über die unterlassenen Ermittlungen Richtung organisierter rassistischer Gewalt.

"Es ist das eigentlich Skandalöse, dass der Verfassungsschutz ja Möglichkeiten hatte, in die rechte Szene einzudringen." Edith Lunnebach, Rechtsanwältin

Damals habe es V-Leute gegeben, Personen, die etwas gewusst haben könnten und etwas gewusst haben mussten - diese seien jedoch gar nicht befragt worden, so Lunnebach. Stattdessen haben man -abwegig- den iranischen Geheimdienst im Verdacht gehabt und das Naheliegendste nicht gesehen.

Wichtige Erinnerungskultur

Nach 22 Jahren sei aber jetzt und hier ein Stück Erinnerungskultur sichtbar, und das sei besonders für Opfer und Angehörige sehr wichtig: Die Familie habe die Anbringung der Gedenktafel sehr begrüßt, denn schließlich habe sie neben der Gesundheit auch ihre Heimat hier verloren, erklärt die Rechtsnwältin. Dass an ihrem alten Laden jetzt gegenständlich an sie erinnert würde, sei ein kleiner Trost und ein Zeichen für "Ja, hierher habe ich im Grunde gehört."

Nicht geheilt, nur vernarbt

Die Schweißnaht symbolisiert die Narben der Opfer.