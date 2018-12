Bundesweite Gedenkminute für toten Polizisten in Bonn

Hunderte Polizisten bei Trauerfeier erwartet

In Bonn werden hunderte Polizisten aus ganz Nordrhein-Westfalen in Uniform zur Trauerfeier und der anschließenden Beisetzung erwartet. Da der getötete Polizist gerade erst seine Ausbildung abgeschlossen hatte, war er mit vielen anderen jungen Polizisten im Land befreundet.

Auch Landesinnenminister Herbert Reul hat sein Erscheinen angekündigt. Nach dem Tod des 23-Jährigen hatte er gesagt, die nordrhein-westfälische Polizeifamilie werde ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Video starten, abbrechen mit Escape Angeschossener Polizist gestorben | Lokalzeit aus Bonn | 11.12.2018 | 02:36 Min. | Verfügbar bis 11.12.2019 | WDR | Von Christoph Hensgen

Genaue Umstände weiterhin unklar

Der Tod des 23-Jährigen hat bundesweit für Bestürzung und Trauer gesorgt. Die genauen Umstände sind nach wie vor unklar. Das Opfer hatte sich mit Kollegen auf dem Weg zu einer Einsatzübung zum Thema "Amok" befunden. Dabei soll ein 22-Jähriger ihm eine Waffe an den Hals gehalten und abgedrückt haben.

Vermutlich war der Schütze davon ausgegangen, nur seine völlig harmlose Übungswaffe in der Hand zu halten. In Wirklichkeit war es aber seine scharfe Dienstwaffe. Zwei Wochen nach dem Vorfall war der 23-Jährige in einer Bonner Klinik gestorben.