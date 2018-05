Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit in Solingen

Schon drei Tage vor dem offiziellen Gedenktag sind am Samstag (26.05.2018) in Solingen rund 400 Menschen zur Erinnerung an den rassistischen Brandanschlag von Pfingsten 1993 auf die Straße gegangen. Damals hatten vier Jugendliche das Haus einer türkischen Familie angezündet, weil sie Ausländer hassten. Bei dem Feuer starben fünf Frauen und Mädchen.