Viele Gedenkfeiern für Opfer der Novemberpogrome in NRW

Vor einer Gedenktafel haben Menschen Kränze niedergelegt, um der Opfer der Pogromnach zu gedenken

Auch in vielen anderen Städten und Gemeinden in NRW finden Gedenkveranstaltungen statt. In Geilenkirchen an St. Marien findet ebenfalls am Freitag (08.11.2019) um 19 Uhr ein Umzug mit Lichtern und Kerzen statt. Am Samstagvormittag setzt in Blankenheim der Heimatverein Uedelhoven mit einem Baum in Erinnerung an Anne Frank ein Zeichen für Freiheit und Toleranz. Auf dem Synagogenplatz in Aachen wird Samstagabend von 18 Uhr an der Terrornacht mit einer Lesung aus "Nathan der Weise" gedacht. In Herzogenrath gibt es unter anderem am Samstag einen Schweigemarsch zum Rathausplatz.

Jugendliche reinigen Stolpersteine zwischen Monschau und Baesweiler

In einer gemeinsamen Aktion reinigen 300 Jugendliche Stolpersteine zwischen Monschau und Baesweiler. Die kleinen Messingplatten erinnern an Menschen, die im Nationalsozialismus verschleppt und ermordet wurden. Die Steine wurden am letzten freiwillig gewählten Wohnort der Opfer in die Bürgersteige eingelassen.

In Siegburg hält der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken am Freitagbend (08.11.2019) in der Gedenkstätte "Landjuden an der Sieg" einen Vortrag. Schwerpunkt ist der Dialog der Religionen.