Bonner Polizist erschossen im Dienst - auch 20 Jahre später unvergessen

Es ist ein lauer Juli-Sonntag. Im Fernsehen läuft Formel 1, der große Preis von Deutschland in Hockenheim. Gerd Höllige und sein Kollege Wolfgang Kraus sind keine großen Fans. Sie lassen die Kollegen gucken und fahren um 14:43 Uhr zu einem Einsatz in Bad Godesberg, Moltkestraße. Zeugen haben einen Mann beobachtet, der in ein Gebäude einbrechen will.

Erschossen bei Routineeinsatz

Als sie eintreffen flüchtet der Verdächtige. Erst später kommt raus: der Mann leidet an einer paranoiden Schizophrenie, handelt im Wahn. Die beiden Polizisten rennen ihm hinterher, stellen ihn am Kurpark. Doch dem Verfolgten gelingt es, die Waffe eines der Polizisten zu ziehen und damit schießt er sofort. Gerd Höllige wird drei Mal getroffen und stirbt noch vor Ort. Sein Kollege wird lebensgefährlich verletzt.

Seine Schutzweste kam einen Tag zu spät

Gerd Höllige war noch nicht lange auf der Godesberger Wache. Er war gerade erst von der Hauptwache gewechselt, erinnert sich sein damaliger Chef Georg Kluth. Das sei auch der Grund gewesen, warum seine Schutzweste noch nicht da war. Die sei erst einen Tag später gekommen. Sein Kollege trug eine Schutzweste und überlebte.

Seitdem wurde die Ausrüstung der Polizisten mehrfach verbessert, erklärt Frank Kreft von der Gewerkschaft der Polizei Bonn. Heute wäre es nicht mehr so einfach möglich, dass ein Gegner an die Dienstwaffe zu gelangen. Schon kurz nach der Tat führte die Polizei neue Pistolenholster ein.

Gedenkstätte am Kurpark

Sein Chef Georg Kluth lässt der Tod seines Kollegen bis heute nicht los. Damals habe er im Garten gesessen seinen freien Tag genossen, entspannt- als der Anruf mit den schlimmen Nachrichten kam. Seitdem würden immer wieder die Gedanken daran in ihm hoch kommen, wenn er in seinem Garten ausspannen wolle.

Der Tod von Gerd Höllige hat Polizisten in ganz Deutschland bewegt. Aber die Bonner ganz besonders. „Wir haben damals als Gewerkschaft der Polizei versprochen, dass wir den Tod von Gerd Höllige nie vergessen werden und das haben wir auch nicht getan!“ , erklärt Kreft. Seitdem ist kein Polizist in Bonn im Dienst gestorben. In Bad Godesberg am Kurpark gibt es seit 2003 eine kleine Gedenkstätte für den erschossenen Kollegen. Jedes Jahr Ende Juli treffen sich Kollegen und alte Weggefährten dort, um ihm zu gedenken- auch am 20. Jahrestag.

