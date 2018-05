Hunderte Menschen werden am Mittwochabend (16.05.2018) in mehreren NRW -Städten der im Straßenverkehr getöteten Radfahrer gedenken. "Ride of Silence" heißen diese Gedenkfahrten. Sie finden weltweit statt. In NRW beteiligen sich Radfahrer unter anderem in Köln, Bonn, Essen, Dortmund und Aachen.

Bei dem "Ride of Silence" werden weiß gekleidete Radfahrer gemeinsam, aber schweigend durch die Stadt fahren. Mitmachen kann jeder. Die Touren führen vorbei an Orten, an denen Radfahrer verunglückten. An zahlreichen dieser Unfallstellen erinnern bereits "Geisterräder" an Menschen, die mit ihrem Fahrrad im Straßenverkehr ums Leben gekommen sind.

"Geisterräder" erinnern an die Opfer

An dieser Stelle in Köln wurde eine junge Radfahrerin von einem Raser erfasst und getötet

Ein weiß gestrichenes Fahrrad am Straßenrand, daran ein Schild mit der Aufschrift „Radfahrer, 51 Jahre“, auf dem Boden Kerzen und Blumen. Ein solches "Geisterrad" steht bereits in Köln. Heute kommt ein weiteres dazu: Es erinnert an eine 56 Jahre alte Frau, die erst vor rund drei Wochen im Kölner Stadtteil Riehl bei einem Unfall mit einem Laster getötet wurde. Aufgestellt wird das neue Geisterrad bei dem „Ride of Silence“.

Raser verursachten tödliche Unfälle

Auch das Geisterrad, das an die 19-Jährige Miriam erinnert, liegt auf der Kölner Route. Der Tod der Schülerin sorgte bundesweit für Entsetzen – sie war bei einem illegalen Autorennen zweier junger Männer tödlich verletzt worden, als sie auf dem Radweg erfasst wurde. Auch der 26-jährige Radfahrer Gianluca kam ums Leben, als er von einem Auto erfasst wurde, dessen Fahrer bei zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle verloren hatte. An diesem Unfallort wird der Fahrrad-Corso ebenfalls Halt machen.