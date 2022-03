Gedenkbaum für Opfer der Explosion in Leverkusen

Leverkusens Oberbürgermeister Uwe Richrath ( SPD ) erinnert am Morgen bei der Baumpflanzung noch einmal an das tragische Ereignis des 27. Juli 2021. Es sei kein normaler Tag gewesen. " Der Krisenstab der Stadt traf sich gerade zu einer Sitzung zur Aufarbeitung der Flutkatastrophe. Dann plötzlich ein Knall wie aus dem Nichts. Wir wussten sofort: Hier ist etwas schlimmes passiert. ", sagt der 61-Jährige.

Gedenkbaum steht nur einige hundert Meter vom Unglücksort entfernt

Er und Baudezernentin Andrea Deppe pflanzten den 3,5 Meter hohen Ahornbaum im Leverkusener Neulandpark. In Sichtweite zur Sondermüllverbrennungsanlage. Daneben ein Gedenkstein, der an die sieben verstorbenen und 31 teils schwer verletzten Personen erinnert, die Opfer der Explosion eines Lagertanks wurden. Die Stadt wolle damit die Verbundenheit mit den Opfern und ihren Familien ausdrücken. " Doch er ist auch Zeichen für neues Wachstum, einen Neuanfang. Und wir müssen aus diesem Ereignis lernen. ", sagt Oberbürgermeister Richrath. Der Baum wird laut Stadt eine Höhe von acht bis zehn Metern erreichen. Er sei bereits an die Herausforderungen des Klimawandels, wie zum Beispiel längere Trockenphasen angepasst.

Sondermüllverbrennungsanlage wird von Anwohnern kritisch gesehen

Bereits im Herbst hatte es zwei Gedenkveranstaltungen für die Opfer der Katastrophe in Leverkusen gegeben. Der Chemparkbetreiber Currenta wollte die Anlage ursprünglich schon in diesem Monat wieder betreiben. Doch NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser erteilte dem schnellen Neustart eine Absage. Die Bezirksregierung Köln stellte außerdem kürzlich Mängel bei der Gefahrenabwehr in der Anlage fest.

Zuvor hat der WDR aufgedeckt, dass nach der Explosion monatelang kontaminiertes Löschwasser über eine Kläranlage in den Rhein geflossen ist. Viele Menschen in der Stadt haben das Vertrauen in Currenta verloren und fordern ein komplett neues Genehmigungsverfahren für die Sondermüllverbrennungsanlage.