Der Bauch sagt ja, der Kopf nein. Viele HIV -positive Frauen wünschen sich trotz ihrer Infektion ein Kind. An der Universitätsklinik Düsseldorf hat sich ein Ärzteteam auf ihre Behandlung spezialisiert.



Immer häufiger kommen jetzt auch infizierte geflüchtete Schwangere in die Klinik, die meisten aus afrikanischen Ländern. Ihre Behandlung stellt das Team vor Hürden, erklärt Professor Dieter Häussinger, Leiter der HIV -Ambulanz am Universtitätsklinikum Düsseldorf.

Frühe Behandlung wichtig für Kind

"Einige Patientinnen kommen unbehandelt zu uns" , sagt der Arzt. Denn die Infektion der Frauen wird in den Heimatländern oft noch nicht erkannt und wird deswegen nicht therapiert. Das kann dazu führen, dass das ungeborene Kind während der Schwangerschaft oder Stillzeit von der Mutter angesteckt wird.

Um das zu verhindern, müssen die Viren im Blut durch Medikamente vor der Geburt stark minimiert werden. "Aber wenn die Schwangeren erst spät zu uns kommen, dauert es deutlich länger und ist schwieriger" , sagt Häussinger.

Hoher Behandlungserfolg

Bisher ist es dem Ärzte-Team jedes Mal gelungen, eine Infektion des Kindes zu vermeiden. Rund 150 gesunde Säuglinge von HIV -positiven Frauen haben sie in den vergangenen Jahren auf die Welt geholt. "Das ist ein großer Erfolg" , sagt Häussinger. Damit die Kinder das Virus nicht bekommen, muss die Mutter frühzeitig Medikamente einnehmen. Diese unterdrücken die HI -Viren im Blut so sehr, dass sie nicht mehr nachweisbar sind.

Um die Therapie in Anspruch zu nehmen, kommen auch viele HIV -Patientinnen aus Deutschland an die Uniklinik Düsseldorf. Die Fachärzte haben auch Sandra (Name von der Redaktion geändert) und ihrem Mann bei ihrer Familienplanung geholfen.

Zeugung auf natürlichem Weg

Als junge Frau hatte sich Sandra bei ihrem Ex-Freund angesteckt. "Ich habe damals tagelang nur geheult und gedacht, mein Leben ist vorbei" , sagt sie. Viele Jahre nach der Diagnose lernte sie ihren jetzigen Mann kennen. Die beiden heirateten, wünschten sich ein Kind. In der Düsseldorfer HIV -Ambulanz ließ sich das Paar dann beraten.

Dort erfuhren sie, was zum Zeitpunkt ihrer Diagnose unmöglich erschien: Das Paar kann ein Kind auf natürlichem Wege zeugen. Dafür nahm auch Sandras Ehemann Medikamente ein, um die Ansteckungsgefahr während der fruchtbaren Tage zu minimieren.

Sehr geringes Risiko für Kind

Bei optimaler Therapie hat das Kind eine Chance von 99 Prozent, gesund geboren zu werden. "Es ist natürlich nie auszuschließen, aber das Risiko ist sehr gering" , erklärt Professor Häussinger. Auch bei Sandra schlug die Behandlung an. "Für mich ist mein Kind das Schönste, was ich erleben kann", sagt sie. "Ich bin froh, dass ich mich darauf eingelassen habe."

Stand: 01.12.2018, 06:00