Baby kommt nach Sturm im Auto zur Welt

Geburtshilfe am Telefon

In seiner Not rief der werdende Vater die Leitstelle der Feuerwehr an. Sofort wurden ein Rettungswagen und ein Notarzt geschickt. Bis die Rettungsmannschaft eintraf, betreute nach Angaben der Feuerwehr ein Mitarbeiter die Eltern am Telefon, gab Anweisungen was zu tun war und sorgte für eine ruhige Atmosphäre in der außergewöhnlichen Situation.

Mutter und Kind gesund

Auch für ihn sei es ein ergreifender Moment gewesen, als er irgendwann im Hintergrund den Kleinen schreien hörte, berichtete der Geburtshelfer später.

Für den eintreffenden Notarzt war dann gar nicht mehr viel zu tun. " Ich kam in den Rettungswagen zu einer gesunden Mutter und einem gesunden Kind ", so Notarzt Cornelius Voigt gegenüber dem WDR . Der Vater durfte dann noch eigenhändig die Nabelschnur durchtrennen.

Stand: 20.01.2018, 11:43