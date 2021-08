Ministerin Gebauer besucht Schulen im Hochwassergebiet

Bei der Flutkatastrophe vor drei Wochen sind nicht nur Wohnhäuser zerstört worden. Mehr als 150 Schulen haben bei NRW -Schulministerin Yvonne Gebauer massive Schäden an ihren Gebäuden und Lehrmitteln gemeldet.

Glasfachschule Rheinbach plant Start für 18. August

In der Glasfachschule in Rheinbach sieht es nicht so aus, als könnte hier bald wieder Unterricht stattfinden. "Mein erster Eindruck war sehr beklemmend", sagte Gebauer. Doch Direktor Jochen Roeber geht davon aus, dass es am 18. August hier mit dem Unterricht wieder losgeht. Handwerker seien zwar schwer zu bekommen, doch die guten Kontakte der handwerklich ausgerichteten Schule hätten geholfen.

Hilfsfond für Schulen in den Flutgebieten

Das Ministerium hat einen millionenschweren Hilfsfond nach der Flutkatastrophe bereitgestellt. Die genaue Schadenshöhe könne aber noch nicht beziffert werden.

Präsenzunterricht nach den Sommerferien