Quarantäne an Weihnachten? Das ändert sich in Kölner Kitas

Die Familie über Weihnachten sehen oder sicher in den Urlaub fahren - viele freuen sich schon seit Wochen darauf. So kurz vor den Feiertagen in Quarantäne zu müssen oder sogar eine Corona-Infektion zu bekommen, das soll auf keinen Fall passieren.

Kölner Einrichtungen haben so kurz vor den Weihnachtstagen ihre Testbestimmungen geändert. Das ist jetzt wichtig.

Was gilt bisher?

Laut NRW -Landesverordnung müssen alle umgeimpften Personen in Quarantäne, wenn ein Corona-Fall in ihrer Kita-Gruppe aufgetreten ist. Für Kitas in Köln gilt seit September eine eigene Test- und Quarantäneregelung.

In Kölner Kitas wurden mehrmals in der Woche sogenannte Lolli-Testungen als PCR-Test angeboten.Trat bei den Pool-Tests im Labor ein Hinweis auf eine Corona-Infektion auf, wurden am darauffolgenden Tag alle Kinder einer Gruppe noch einmal getestet. Nachweislich infizierte Kinder mussten sich dann in Quarantäne begeben. Für Kontaktpersonen, die nicht infiziert waren, galt an den fünf aufeinanderfolgenden Tagen eine Testpflicht in der Kita. Wer an der PCR -Testung teilnahm, brauchte nicht in Quarantäne, solange das Testergebnis negativ war.

Was ist neu?

Viele Kitas in Köln sind in der Zeit von Weihnachten und Neujahr geschlossen. Deshalb ist die Sonderregelung mit Tests an fünf aufeinanderfolgenden Tagen nicht umsetzbar.

Der Krisenstab der Stadt Köln hat deshalb heute beschlossen, auf die Testmöglichkeiten der Stadt zurückzugreifen. Für Kinder im Umkreis von positiv getesten Personen entfällt so weiter die Quarantäne-Pflicht. Voraussetzung: Die Kinder machen täglich einen Schnelltest oder alle zwei Tage einen PCR -Test mit negativem Ergebnis. Eine Ausnahme gilt, wenn Kinder Kontaktperson einer infizierten Person sind, die positiv auf die Omikron-Variante getestet wurde. In diesen Fällen ist eine 14-tägige Quarantäne vorgeschrieben.

Für Kitas, die durchgehend geöffnet haben und die Test weiterführen, gelten die neuen Regelung nicht.

Ist es jetzt trotzdem am sichersten, mein Kind zuhause zu behalten?