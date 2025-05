In den linksrheinischen Stadtteilen Düsseldorfs ist die Umrüstung der historischen Gaslaternen fast abgeschlossen. Vor drei Monaten hatte die Stadt mit den Arbeiten begonnen.

Am Mittwoch zog die Verwaltung eine erste Zwischenbilanz. An einer Gasleuchte in Heerdt wurde demonstriert, dass der Aufwand für die Umrüstung nicht unerheblich ist.

Mehrere Tage Arbeit pro Laterne

Gaslichtexperte Markus Wirtz

" Es ist deutlich mehr als nur ´alte Birne raus, neue Birne rein´ ", erklärte Markus Wirtz von der Düsseldorfer Netzgesellschaft. Schließlich sei nicht nur der Leuchtkopf per Hubwagen oben an der Leuchte auszutauschen, es muss außerdem die bisherige Gasleitung abgeklemmt und von Tiefbau-Mitarbeitern aus dem Boden entfernt sowie neue Leitungen verlegt werden.

" Für jeden Austausch sind wir im Schnitt einige Tage beschäftigt ", so Wirtz. Wenn die Arbeiten im linksrheinischen abgeschlossen werden, sind einige hundert Gasleuchten in den Stadtteilen Hassels und Eller an der Reihe. Bis Ende 2027 sollen rund 4000 Gaslaternen stadtweit umgerüstet sein.

Ziel: Weniger Energieverbrauch, mehr Sicherheit

Die klimafreundliche Umrüstung auf LED -Betrieb ist ein wichtiger Baustein der Stadt für ihre angestrebte Klimaneutralität bis 2035. Sie will damit CO2 -Emissionen deutlich reduzieren. " Der Energieverbrauch im Vergleich zu den bisherigen Gasleuchten sinkt durch die Umstellung um 98 Prozent ", betonte Katharina Metzker vom Amt für Verkehrsmanagement.

Düsseldorfs Verkehrsdezernent Jochen Kral

" Wir tun auf der einen Seite viel für den Klimaschutz, wollen aber auch die Verkehrssicherheit und das subjektive Sicherheitsgefühl der Menschen erhöhen ", erklärte Düsseldorfs Verkehrsdezernent Jochen Kral. So sollen einige Leuchten mit der Umrüstung auch neu positioniert werden, um Einmündungen, Kreuzungen und bisher dunkle Ecken besser auszuleuchten.

Nur wenige Gaslaternen sollen bleiben

Langer Streit um die Zukunft der Gasleuchten

Über die Umrüstung der Gaslaternen hatte es jahrelang politischen Streit gegeben. Gaslichtunterstützer befürchteten, dass der historische Charakter der Laternen damit verschwinden würde, wie es ihn kaum noch in anderen Städten bundesweit gebe.

Die historische Optik bleibt jedoch erhalten und wird mit der Umrüstung von der Netzgesellschaft erneuert und saniert. Bis 2035 sollen nach dem Willen der Stadt rund 13.600 Gaslaternen in Düsseldorf umgestellt werden. Lediglich im Hofgarten sollen etwa 200 der alten Laternen bestehen bleiben.

