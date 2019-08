Gamescom-Start in Köln: Digitale Warteschlangen

Köln ist wichtiger Standort der Branche

Dass die Gamescom in Köln stattfindet, hat seine Gründe. Einer der wichtigsten Anbieter von E-Sport , also professionell ausgetragenem elektronischen Sport, sitzt im Stadtteil Mülheim. Er trägt zum Beispiel einmal im Jahr ein Turnier in der Arena in Deutz aus, das sich weltweit bis zu 20 Millionen Menschen im Internet ansehen. Nachbar ist die TH Köln, die Spieleentwickler ausbildet. Im Rheinauhafen hat einer der global wichtigsten Spielentwickler seine Deutschlandzentrale.