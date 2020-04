Gamescom findet ohne Publikum statt

Die weltweit größte Messe für Computer- und Videospiele soll am 25. und 26. August 2020 ausschließlich digital stattfinden. Dann wird es außergewöhnlich still rund um die Kölner Messe. Wo eigentlich 370.000 Fans von Computerspielen in heillos überfüllten Hallen neue Games testen wollten, wird gähnende Lehre herrschen. Anstatt fünf Tagen analogem Trubel, wird die gamescom in diesem Jahr an zwei Tagen digital stattfinden.

Dazu wollen die Veranstalter die Plattform "gamescom now" weiter ausbauen. Bereits im vergangenen Jahr hatten sie hier die Eröffnungsshow der Messe gestreamt. In diesem Jahr könnten so auch die neusten Spiele präsentiert werden. Wie die digitale gamescom genau ablaufen soll, wird in den kommenden Wochen entschieden.

Viele Fans und Aussteller sind enttäuscht