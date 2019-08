Gamescom Musikfestival auf den Kölner Ringen

Auch kölsche Bands treten auf

Mit dabei sind deutsche und internationale Künstler. Am Freitagabend geht's um 18 Uhr auf den Bühnen am Rudolfplatz und dem Hohenzollernring mit Vorprogramm los. Die Hauptkünstler am Freitag, OK Kid und Maxim, spielen ab 20.40 und 21 Uhr.

Am Samstag legt das DJ-Team der Rhythmusgymnastik ab 20.15 am Rudolfplatz auf. Der Singer-Songwriter Tom Odell ist ab 21.20 Uhr am Hohenzollernring zu hören.

Am Sonntag dann der Tag der großen kölschen Bands: Kasalla, Miljö und Brings spielen ab 16 Uhr ebenfalls auf der Bühne am Hohenzollernring. Am Neumarkt gibt es außerdem am ganzen Wochenende eine Bühne mit Kinderprogramm.

Video starten, abbrechen mit Escape Eröffnung der Gamescom. WDR aktuell. . Verfügbar bis 27.08.2019. WDR. Von Stefan Wittke.

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Die Kölner Innenstadt steht ganz im Zeichen des Festivals, Abschnitte des Hohenzollernrings und des Habsburgerrings sind für den Verkehr gesperrt - und das auch noch bis Montagabend. Die Veranstalter empfehlen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Busse und Bahnen fahren bis zu den Haltestellen Rudolfplatz und Friesenplatz.