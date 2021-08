Gamescom in Köln startet – im Internet

In den Jahren vor Corona hatten sich in den Messehallen in Köln noch fast 500.000 Menschen getummelt und die neuesten Computer- und Videospiele gemeinsam getestet. Dieses Jahr sitzen die Besucher zuhause vor den Bildschirmen: Die Messe findet wie im Vorjahr auf der Plattform "gamescom now" statt.

Felix Falk, der Chef des Branchenverbands game, der die Gamescom veranstaltet, hofft, dass die Fans die digitale Messe akzeptieren: „ Die Gamescom ist dann erfolgreich, wenn wir besonders viele Menschen weltweit erreichen und begeistern können “, sagt er.

Im vergangenen Jahr hatten sich über zwei Millionen Menschen die Eröffnungssendung im Netz angesehen. Am Mittwochabend sollen es nochmal mehr werden. Darauf hofft auch die Koelnmesse, die die Plattform "gamescom now" mit aufgebaut hat. Klassischerweise verdient die Messe ihr Geld damit, dass sie Tickets verkauft und Standflächen vermietet. Die Gamescom ist die Kölner Messe mit den meisten Besuchern und nahezu komplett vermieteten Hallen. All das funktioniert digital nicht.

Digitale Messen = Messen der Zukunft?

Oliver Frese, der Geschäftsführer der Koelnmesse, hat deswegen andere Wege ausgemacht, wie sein Unternehmen trotzdem Geld verdienen kann: " Je mehr Reichweite, desto wertvoller wird die Gamescom auch für die Partner, die sich engagieren. Teilweise vermarkten wir ja Werbekunden bei der Opening Night Live-Show. Da sind wir schon ein bisschen wie beim Superbowl unterwegs ," erklärt er. Und damit soll die Gamescom auch zeigen, wie in den kommenden Jahren Messen funktionieren können.

Der Branchenverband game blickt zuversichtlich in seine Zukunft. Seit Jahren steigen die Verkaufszahlen von Computerspielen, Konsolen oder speziellen Virtual-Reality-Brillen. Der Umsatz lag im vergangenen Jahr in Deutschland bei über acht Milliarden Euro und ist im ersten Halbjahr weiter gestiegen. Computer- und Videospiele seien mittlerweile gesellschaftlich akzeptiert, findet Felix Falk. Daher heißt das Motto der Messe auch: "Games, die neue Normalität."