"Galileum Solingen" eröffnet

In Solingen-Ohligs ist am Freitag (05.07.2019) das "Galileum" eröffnet worden: Nach Angaben der Betreiber das modernste Planetarium mit angeschlossener Sternwarte in Deutschland. Am Sonntag (07.07.2019) gibt es einen Besuchertag.

Kostenpunkt: 9 Millionen

Der alte Gaskessel während der Bauarbeiten

Neun Millionen Euro und drei Jahre Bauzeit hat es gebraucht, bis sich der alte Solinger Gaskessel in das Galileum verwandelt hat. Den Großteil der Kosten trägt das Land, etwa drei Millionen Euro wurde aus Spenden finanziert. Bauherr, Initiator und Betreiber ist der Verein "Walter-Horn-Gesellschaft" . Grundstück und Kessel gehören den Solinger Stadtwerken.

Idee vor 15 Jahren entstanden

Die Idee hatte Frank Lungenstraß, Schatzmeister des kleinen Vereins. Damals etwas belächelt, hat er die Idee über 15 Jahre lang verfolgt und bis zum Ende mehr als erfolgreich umgesetzt.

Frisch gestrichen in Blau Anfang Juli 2019

Diverse Grundstücke waren in dieser Zeit ausgewählt und wieder verworfen worden. Bis der alte Gaskessel ins Gespräch kam – und sich Stadt und Stadtwerke für die Idee erwärmen konnten und Fördermittel organisiert haben.

Ehrenamtlicher Einsatz

Ungewöhnlich ist auch, dass alle beteiligten Vereinsmitglieder ehrenamtlich ihre Zeit eingesetzt haben. Für Frank Lungenstraß, der den Umbau des Kessels in den vergangen Jahren begleitet hat, nach eigenen Angaben manchmal kaum zu leisten.

Auch in Zukunft wird das Galileum ohne hauptamtlichen Geschäftsführer betrieben. Nach Angaben des Vereins reichen etwa 30.000 Besucher im Jahr für einen kostendeckenden Betrieb.

Programm bis September steht

Das Programm für die ersten Monate steht: Von Juli bis September können die Besucher im Planetarium Ausstellungen besuchen, Feste feiern oder eine Kino-Reise ins Universum starten. Die Sternwarte allerdings steht nur den Vereinsmitgliedern zur Verfügung.