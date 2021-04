Prozess gegen ehemaligen Fußballprofi Metzelder begonnen

Chatpartnerin sagt nicht aus

Als die Polizei knapp drei Wochen später bei Christoph Metzelder anrückte, sollen auf dem Handy des Ex-Profis knapp 300 kinder- und jugendpornografische Dateien gefunden worden sein.

Zur Aufklärung sollte die Chatpartnerin aus Hamburg beitragen und im Strafprozess in Düsseldorf als Hauptbelastungszeugin aussagen. Wird sie aber nicht, hat ihr Anwalt angekündigt. Denn gegen die Frau laufe in gleicher Sache noch ein Strafverfahren in Hamburg. Sie müsse als Beschuldigte daher in Düsseldorf nicht aussagen, um sich nicht selbst zu belasten. Das hält Ulrich Sommer, der Verteidiger Metzelders, für einen Witz, weil sie gleichzeitig ein großes Interview in der Zeit publiziert habe, "wo sie ihre Sicht der Dinge ungefragt, unhinterfragt und wie ich meine, auch falsch wiedergibt."

Metzelder führte laut Anwalt Doppelleben

Die Frau hatte der Wochenzeitung detailliert berichtet, wie sie Metzelder im November vor drei Jahren über Instagram kennengelernt und sich auch persönlich mit ihm getroffen habe. In den Folgemonaten, so ihre eigenen Angaben, hätten die beiden per Chat sexuelle Fantasien ausgetauscht und zuletzt soll ihr der Ex-Profi kinderpornografische Fotos geschickt haben. Diese Frau, sagt Verteidiger Ulrich Sommer, habe seinen Mandanten angestiftet, ihr verfängliche Fotos zu senden.

Der Jurist räumt ein, dass sein Mandant ein Doppelleben geführt, erotische Chats mit Frauen gehabt, mit sexuellen Tabus gespielt und dabei Fehler gemacht habe. Der Verteidiger betont, dass die betreffenden Foto- und Videodateien nicht aus illegalen Quellen stammen, sondern meist Screenshots seien von öffentlich für jedermann zugänglichen Onlineseiten:

" Wenn man meint, aus den Funden schließen zu können, dass es pädophile Neigungen meines Mandanten gibt, dann ist das schlicht falsch. Jeder, der das Handy sieht weiß, dass das nicht der Fall ist. "

Bisher sind für den Prozess in Düsseldorf bis zum 10. Mai noch zwei weitere Verhandlungstage angesetzt.