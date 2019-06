Die EU plant ein Verbot für Mikroplastik. Das könnte für viele Fußballvereine empfindliche Konsequenzen haben, weil Kunstrasenplätze mit Granulat aus Mikroplastik aufgefüllt werden. Die Vereine befürchten jetzt, dass sie bei einem Verbot nicht mehr ausreichend Platz zum Trainieren haben.

Kunstrasenplätze bei viele Fußballvereinen

Fast jeder größere Fußballverein besitzt inzwischen einen Kunstrasenplatz. Der besteht aus künstlichen Rasenfasern, die mit Granulatpartikeln aus Plastik aufgeschüttet werden. Die stammen zum Beispiel aus alten Autoreifen und sorgen dafür, dass der Kunstrasen beim Fußball spielen wie echter Boden federt.

Kunstrasen deutlich günstiger als echter Rasen