Fußball-Inklusionstage am Kölner Dom

Einen 40 mal 20 Meter großen Kunstrasenplatz hat der Deutsche Fußball-Bund auf dem Roncalli-Platz vor dem Kölner Dom aufgebaut, samt zweier Tribünen mit blauen Sitzschalen. Eine der Tribünen steht direkt vor dem Domportal. Vor dieser prominenten Kulisse in Köln tragen Menschen mit geistiger Behinderung und inklusive Teams Turniere aus. Außerdem geht es um den Deutschen-Amputierten-Fußball-Cup. Ein Höhepunkt steht Samstag auf dem Programm: Es geht um den deutschen Meistertitel im Blindenfußball. Mit dabei auch die Revier-Nachbarn Borussia Dortmund und FC Schalke 04.

Für Blindenfußballer geht es um den Titel

Das Event findet zum zweiten Mal statt

Eines der Highlights: Der Titel um den Deutschen-Amputierten-Fußball-Cup. Das Event auf einem der am meisten frequentierten Plätze Deutschlands findet zum zweiten Mal in Köln statt. Organisiert wird es von der Sepp-Herberger-Stiftung des DFB , in Zusammenarbeit mit dem Fußball-Verband Mittelrhein und dem 1. FC Köln. Dessen Trainer Steffen Baumgart hat schon angekündigt mal vorbeizuschauen. Auch Trainer-Legende Otto Rehagel will kommen.

Impulse für mehr Toleranz und Respekt

Die Organisatoren hoffen, durch die Fußball-Inklusionstage die Entwicklung einer inklusiven Kultur in Köln zu fördern und einen Beitrag zur gesellschaftlichen Integration von Menschen mit Handicap zu leisten. "Mit Fußball in die Mitte der Gesellschaft" - so lautet das Motto der Fußball-Inklusionstage, einer Begleitveranstaltung der Stadt Köln zur Fußball-Europameisterschaft 2024. Köln ist einer der zehn EM -Austragungsorte.

Über dieses Thema hat der WDR in der Lokalzeit aus Köln im Hörfunk auf WDR2 berichtet.