Fußballfans liefern sich Massenschlägerei - Duisburger Bahnhof gesperrt

Bereits vor dem Anpfiff des Fußball-Drittligaspiels KFC Uerdingen gegen FC Hansa Rostock ist es am Samstag (08.12.2018) vor dem Stadion in Duisburg zu einer Schlägerei mit etwa 160 Beteiligten gekommen. Ein Bus mit 80 Rostock-Fans sei falsch abgebogen und am Eingang der Krefelder Fans gelandet, erklärte ein Sprecher der Polizei.