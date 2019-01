Vogelschützer: Brote zu verfüttern ist falsch verstandene Tierliebe

Vogelschützer befürworten das geplante Verbot. Angelika Bornstein von der Wildvogelhilfe Rhein-Sieg in Eitorf sieht in dem Verfüttern von Brot und teilweise auch Pizzaresten falsch verstandene Tierliebe. Sie macht das falsche Futter dafür verantwortlich, dass Vögel unter körperlichen Gebrechen leiden oder sogar an Diabetes erkranken.



Das Fütterungsverbot soll nach Ansicht der Verwaltung für das gesamte Stadtgebiet gelten. Dadurch will sie verhindern, dass sich das Problem nur von einem Gewässer zum nächsten verlagert.

Stand: 22.01.2019, 10:28