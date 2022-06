50 Jahre Kreis Euskirchen "Das war keine Liebesheirat"

Johannes Adams hatte damals vor 50 Jahren gerade seine Ausbildung beim Kreis Schleiden beendet als er in die neue Kreisverwaltung nach Euskirchen versetzt wurde, auf die KFZ -Zulassungsstelle.

Schwerer Start für Schleidener

Johannes Adams musste sich damals erstmal einiges anhören.

Seine ersten Tage dort seien eine Horrorzeit gewesen, erinnert er sich. Vor allem als er einen Fehler machte. "Ich hatte in meiner Nervosität ein KFZ -Kennzeichen doppelt ausgegeben und nachher schallte es dann aus dem Nachbarraum vom Chef in breitem Platt: ´Adams, Du Idiot us de Eefel. Du häs enne Dubbelte jemaat. Üch möten se all zurückschecke hönger de Bredderzong.‘ Also, Adams, Du Idiot aus der Eifel. Du hast ein Kennzeichen doppelt vergeben. Euch müssten sie alle zurück hinter den Bretterzaun schicken. Das war so ne Redensart ganz am Anfang, dass man doch die Schleidener als so ein bisschen dümmlich betrachtete. ", so Adams.

Der Umzug von Schleiden nach Euskirchen brachte noch ganz andere Probleme mit sich. Es gab gar nicht genug Räumlichkeiten für die neuen Kreismitarbeiter aus Schleiden. Die Kreisverwaltung war über viele Nebenstellen verteilt. Das änderte sich erst durch den Bezug des neuen Kreishauses am Jülicher Ring 1975.

Erftstadt zählte bis 1975 zum Kreis Euskirchen

Zuerst zählte auch noch Erftstadt zum neuen Kreis Euskirchen. Das erklärt auch, warum der Bundestagswahlkreis Euskirchen und Erftstadt vereint. 1975 wurde Erftstadt herausgelöst und in den Rhein-Erft-Kreis integriert. Für den Kreis Euskirchen sei das ein herber finanzieller Verlust gewesen, erinnert sich der damalige Oberkreisdirektor Karl-Heinz Decker. Das Defizit belief sich auf 10 Millionen DM .

Seit 1975 haben sich die Kreisgrenzen nicht mehr verändert. Eine Liebesheirat sei das damals nicht gewesen. Das berichten viele Zeitzeugen. Durch den Zusammenschluss gab es auch einen Personalüberhang. Alle Führungspositionen waren doppelt besetzt und fast immer seien Euskirchener Abteilungsleiter geblieben. Nur selten sei ein Schleidener zum Zug gekommen.

Solidarische Hilfe nach der Flut

Landrat Markus Ramers ( SPD ) erklärt, dass gewisse Frotzeleien zwischen den nördlichen Kreislern und den Eifelern bewahrt würden. Die Fusion des Kreises sei aber eine Erfolgsgeschichte. Das habe sich auch in der Flutkatastrophe im vergangenen Sommer bewiesen. Da hätten sich alle solidarisch geholfen, egal ob sie aus Schleiden oder Euskirchen kamen.

Am Mittwoch, 22.6.2022, gibt es in Schleiden einen Festakt zum 50jährigen Bestehen des Kreises Euskirchen. Im August ist ein Sommerfest vor dem Kreishaus in Euskirchen geplant für alle Bürger.

Über dieses Thema berichteten wir am 20.06.2022 im WDR Fernsehen: Lokalzeit aus Bonn, 19:30 Uhr