Sechs Bundesministerien haben ihren ersten Dienstsitz noch immer in Bonn. Das sind die Ministerien für Verteidigung, Gesundheit, Umwelt, Landwirtschaft, Bildung und das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. So steht es im Berlin-Bonn-Gesetz. Es ist am 7. Mai 1994 in Kraft getreten und regelt seither die Arbeitsteilung zwischen den beiden Städten.

Die politische Musik spielt in Berlin

Von den sechs Ministerinnen und Ministern, die ihren ersten Dienstsitz in Bonn haben, lässt sich Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner noch am häufigsten am Rhein blicken. Sie war im vergangenen Jahr immerhin sechzigmal dort. Forschungsministerin Karliczek kommt auf neun Besuche, Bundesumweltministerin Schulze auf zwei. Bundesgesundheitsminister Spahn, Verteidigungsministerin von der Leyen und Entwicklungsminister Müller haben keine konkreten Angaben gemacht. Eine Anwesenheitspflicht in Bonn besteht für die Minister allerdings nicht.