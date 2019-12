Fahrgäste stoppen führerlose Straßenbahn in Bonn

Fahrgäste handeln besonnen

Die Fahrgäste versuchten vergeblich, die Bahn zu stoppen. Versuche, die Notbremse zu ziehen, zeigten keine Wirkung. Die Notbremsen in den Fahrgastbereichen funktionieren grundsätzlich nur, wenn die Bahn an einer Haltestelle steht, beispielsweise, wenn ein Fahrgast sich in der Türe eingeklemmt hat.

Auf freier Strecke, also bei Fahrbetrieb, bewirkt der Zug an der Notbremse ein Warnsignal beim Fahrer. Der kann dann einen kontrollierten Halt einleiten. Die Bahn will damit verhindern, dass unkontrolliert oder mutwillig - zum Beispiel in einem Tunnel - die Bahn gestoppt wird.

Per Fernanleitung wird die Bahn gestoppt

Die Fahrgäste reagierten besonnen. Sie telefonierten mit der Polizei, und die kontaktierte während des Gesprächs mit den Fahrgästen die Stadtwerke. Von dort kam dann schnelle technische Hilfe. Per Telefon konnte ein Techniker erklären, wie die Türe zur Fahrerkabine vom Fahrgastraum aus zu öffnen ist. Das schafften die Fahrgäste, und in der Folge konnten sie die Bahn abbremsen und an der Haltestelle Adelheidisstraße in Bonn-Beuel zum Stillstand bringen. Alle Fahrgäste konnten die Bahn mit einem gehörigen Schrecken, aber zum Glück unverletzt verlassen.

Medizinischer Notfall beim Fahrer

In der Fahrerkabine fanden die Retter den Bahnfahrer ohnmächtig vor. Was genau für ein medizinisches Problem vorlag, müssen die Untersuchungen im Krankenhaus ergeben, wo der Mann jetzt behandelt wird.

Stand: 22.12.2019, 11:35