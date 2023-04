Frühlingsvolksfest Deutz startklar

Öffnungszeiten Deutzer Kirmes 2023

Geöffnet hat die Kirmes insgesamt vom 08. bis 22 April. Am 11., 12., 17., 18., 19., 20. April ist sie jedoch geschlossen. Immer von 12 Uhr geöffnet, schließt das Frühlingsvolksfest an Wochentagen um 21.30 Uhr, am Wochenende eine halbe Stunde später. Die Schaustellerinnen hoffen sehr, dass an diesen neun Öffnungstagen immerhin das Wetter mitspielt. Die LED-Lichter am Musik-Express leuchten zumindest inzwischen alle.

