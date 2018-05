Katholiken in NRW feiern Fronleichnam

In zig katholischen Gemeinden in NRW sind Christen am Donnerstag (31.05.2018) bei Fronleichnamsprozessionen durch die Straßen gezogen. In Köln etwa feierte Kardinal Woelki zunächst mit Gläubigen eine Messe auf dem Roncalliplatz. Dann führte er die Prozession durch die Innenstadt.

Prozessionsschiff bei der "Mülheimer Gottestracht"