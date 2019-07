Geplante Randale bleibt aus

Orientiert an dem Hollywood-Film "Project X", in dem Teenager völlig aggressiv und enthemmt ein Haus und einen Swimmingpool zerstören, hätten einige Jugendliche in den Sozialen Netzwerken zwar versucht, wieder Massen von jungen Leuten hierher zu mobilisieren, allerdings ist von einer solch ähnlich geplanten Randale-Party hier nichts zu spüren.

Polizei ist in Alarmbereitschaft, Ordnungsamt und Security zeigen Präsenz

Drei Ordnungsbeamte zeigen vor dem Schwimmbad Präsenz. Im Freibad selbst sind zusätzlich sechs Sicherheitsmitarbeiter unterwegs und schauen nach dem Rechten.

Zwischendurch kommt auch die Polizei vorbei, überprüft die Lage, tauscht sich mit dem Sicherheitspersonal aus und geht wieder, ist aber in Alarmbereitschaft. Es gilt die Null-Toleranz-Strategie: Wer hier Krawall macht, wird mit Hausverbot bestraft.