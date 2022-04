Viele Teilnehmer bei Friedensmärschen im Bergischen

Ostermarsch 2022

Die Veranstalter sind zufrieden, dass sich trotz bestem Wetter und Osterferien so viele Menschen auf den Weg gemacht haben. Sie hatten im Vorfeld mit einer geringeren Resonanz gerechnet.

150 Teilnehmer bei Kundgebung in Wuppertal

Am Hauptbahnhof hatte das Friedensforum zu einer Veranstaltung mit Musik in Elberfeld aufgerufen. Für Organisator Hans-Peter Schulz war es wichtig dabei zu sein. Ihm mache es Angst, dass "wir am Rande eines Atomkriegs stehen." In den 80er Jahren sei die Gefahr eher abstrakt gewesen. Gemeinsam mit 50 anderen Pazifisten fuhr er anschließend zur großen Friedensdemo nach Düsseldorf mit rund 1.000 Teilnehmern

Auch Velbert-Langenberg demonstriert für den Frieden