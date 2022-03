Peace Please - Große Friedenskundgebung auf dem Heumarkt

Allein in städtischen Unterkünften leben derzeit mehr als 3.000 Menschen aus der Ukraine. Mit der Aktion wollen bekannte Künstlerinnen und Künstler aus Köln ein Zeichen setzen und sich solidarisch mit den Menschen in der Ukraine zeigen.

Ab 16 Uhr treten unter anderem die Bläck Föös, Brings und Paveier auf. Außerdem gibt es eine Friedenskundgebung und Gespräche auf der Bühne in der Altstadt. Wer möchte, kann spenden. Das Geld geht an die Opfer der Kriegs in der Ukraine und Geflüchtete, die in Köln angekommen sind.