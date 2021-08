Dinslakenerin von Friedensdorf International kehrt aus Kabul zurück

Peppmüller, die für Friedensdorf International arbeitet und jetzt wieder in die Zentrale der Hilfsorganisation in Dinslaken zurückkehrt, muss die Eindrücke der vergangenen Tage erst einmal sortieren.

„ Seit Freitag war uns klar: Kabul ist umzingelt “, sagt Peppmüller. Am Montag vergangener Woche (09.08.2021) hatte sie begonnen, in der afghanischen Hauptstadt kranke und verletzte Kinder für den nächsten Hilfsflug nach Deutschland auszuwählen. Die örtliche Partnerorganisation Roter Halbmond hatte die Kinder nach Kabul gebracht – zum Teil auch aus entfernten Gebieten.

Die Angst, nicht mehr nach Hause zu kommen

„ Sonntag gegen Mittag fielen Schüsse “, erzählt Peppmüller, „ da war uns klar: Die Taliban sind da. “ Das Team habe jedoch seine Arbeit fortgesetzt. Wirkliche Angst habe sie nicht gehabt: „ Ich konnte mich auf mein Team verlassen.“

Mulmig wurde der erfahrenen Friedensdorf-Mitarbeiterin erst, als am Montagmorgen der reguläre Rückflug abgesagt wurde: „ Da dachten wir, wir kommen hier gar nicht mehr raus. “

Dramatische Szenen am Flughafen

Durch Kontakte zur Deutschen Botschaft und Unterstützung der Friedensdorf-Zentrale in Dinslaken bekamen Peppmüller und ihre Kollegin schließlich einen Platz in der Bundeswehr-Maschine zugesprochen. Den Weg zum Flughafen legte sie im Auto des Roten Halbmondes zurück – bekleidet mit Weste und Kopftuch der afghanischen Hilfsorganisation. Es habe überraschenderweise jedoch keine Kontrollposten der Taliban gegeben.

Am Flughafen habe sie dramatische Szenen erlebt: Vor der „rettenden Tür“ hätten sich weinende Menschen gedrängt, Kinder hätten sich an ihre Beine geklammert: „ Ich hätte am liebsten die Kinder auf den Arm gehoben und mitgenommen! “ Die amerikanischen Soldaten, die den Flughafen sichern sollten, seien völlig überfordert gewesen.

Friedensdorf behandelt verletzte Kinder

Nun sorgt sich Claudia Peppmüller darum, ob der geplante Friedensdorf-Hilfsflug Ende August überhaupt stattfinden kann. In Kabul warten 27 Kinder auf die medizinische Behandlung in Deutschland.

Eigentlich sollten es etwa 70 sein – doch viele seien mit ihren Familien nicht mehr in die afghanische Hauptstadt durchgekommen.

Unklar, wann Kinder zurück nach Hause können

Seit 1988 holt Friedensdorf International verletzte und kranke Kinder aus Afghanistan nach Deutschland, wo sie bundesweit in Kliniken operiert werden. Anschließend steht eine Rehabilitation im Oberhausener Friedensdorf an. Immer gibt die Organisationen den Familien in den Heimatländern das Versprechen, die Kinder so bald wie möglich zurück zu bringen.

Doch aktuell ist unklar, ob und wann das Versprechen gehalten werden kann. Derzeit leben im Friedensdorf 17 Kinder aus Afghanistan. Weil der Rote Halbmond nicht zusichern kann, die Kinder in ihre Heimatprovinzen zu bringen, müssen sie erst einmal in Deutschland ausharren. Direkten Kontakt zu den Familien hat Friedensdorf International derzeit nicht.

