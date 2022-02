Friedensdemo statt Rosenmontagszug in Köln

Aufgrund der aktuellen Ereignisse in der Ukraine wird es in Köln keinen Rosenmontagszug geben, der wegen der Pandemie in diesem Jahr ohnehin nur durchs Stadion gezogen wäre.

"Kölner Karneval kann mehr als feiern und schunkeln"

Stattdessen wird an Rosenmontag eine Friedensdemonstration stattfinden, um ein deutliches Signal gegen die Kampfhandlungen in der Ukraine zu setzen, wie das Festkomitee Kölner Karneval mitteilte.

Festkomitee-Präsident Christoph Kuckelkorn.

„Der Kölner Karneval kann mehr als feiern und schunkeln. Er lebt vor allem von der Solidarität und der Gemeinschaft, Werte wie Freiheit und Gleichheit sind unser oberstes Gut. Alles hät sing Zick – und jetzt ist es an der Zeit, sich solidarisch mit den Menschen in der Ukraine zu zeigen“ , so Christoph Kuckelkorn, Präsident des Festkomitees.

4,5 Kilometer durch die Kölner Innenstadt

Der Zugweg der Friedendemonstration

Die Demonstration startet um 10:00 Uhr auf dem Chlodwigplatz mit einer kurzen Kundgebung. Die Strecke wird über die Severinstraße, den Neumarkt, den Rudolfplatz und die Ringe in Richtung Mohrenstraße über eine Gesamtlänge von ca. 4,5 Kilometern führen.

Bereits im Vorfeld war geplant, die Persiflagewagen als wichtigstes Mittel der Narren, um auf gesellschaftliche und politische Missstände aufmerksam zu machen, von Montag auf Dienstag entlang der regulären Zugstrecke des Rosenmontagszuges aufzustellen und möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen.

Die Persiflagewagen werden nun bereits Montagmorgen vor Beginn der Demonstration an ihre Aufstellplätze gebracht. Die Route der Demonstration überschneidet sich in großen Teilen mit der Rosenmontagszugstrecke und führt die Demonstranten dementsprechend an den meisten politischen und gesellschaftskritischen Wagen vorbei.