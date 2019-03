Wuppertaler Schulleiter sollen melden, wie viele Schüler demonstrieren

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat die Schulleiter in Wuppertal gebeten, „zu dokumentieren, wer wegen dieser Demonstration dem Unterricht ferngeblieben ist“. So steht es in einer Mail der Bezirksregierung vom Freitag vergangener Woche (08.03.2019). Die Mail bezieht sich auf die "Fridays for Future"-Demonstration, die für den 15.03.2019 in Wuppertal angemeldet wurde.

Mail nur an Wuppertaler Schulen

Es gehe allerdings nicht darum, die Namen der Schüler und Schülerinnen zu erfahren, sondern allein um die Anzahl, erklärte eine Sprecherin der Bezirksregierung. Sie bestätigt auf WDR-Nachfrage: Es wurden auch nicht alle Schulen im Regierungsbezirk angeschrieben, sondern nur jene in Wuppertal. Der Grund: Das Polizeipräsidium habe gemeldet, dass eine Großdemo erwartet werde.

Durch Überblick: Hilfe für Schulleitungen

Auch im Bergischen Land wollen Schülerinnen und Schüler wieder für den Klimaschutz demonstrieren

Die Bezirksregierung erklärt, dass die Zahlen dazu dienen sollen, einen Überblick zu erhalten. Dann könne man die Schulleiter unterstützen. Zum Beispiel gehe es darum, wie ein Schulleiter damit umgehen könne, wenn viele Schüler nicht zum Unterricht erschienen, weil sie an der Fridays for Future Demo teilnehmen. Wie genau diese Hilfe für Schulleiter aussehen könnte, darüber machte die Sprecherin der Bezirksregierung auf WDR-Anfrage keine konkreten Angaben.

Einige Schulleiter empört

Einige Schulleiter sind empört über die Mail aus Düsseldorf und wollen der Bitte nicht nachkommen. Die Begründung für diese Abfrage sei absurd, sagte ein Schulleiter, der nicht genannt werden möchte, gegenüber dem WDR: „Wir brauchen die Unterstützung der Bezirksregierung vielmehr bei anderen Problemen."

Ministerin soll zählen

Die Wuppertaler Initiatoren der „Fridays for Future“ Demo haben am Donnerstag (14.03.2019) Schulministerin Yvonne Gebauer aufgefordert, nach Wuppertal zu kommen. Dann könne sie selbst die Demonstranten zählen, heißt es in einer Presseerklärung.