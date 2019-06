In den sozialen Netzwerken kursiert zurzeit die Behauptung, die Gesamtschule Kürten (Rheinisch-Bergischer Kreis) habe ihre Schüler zwangsverpflichtet, an der Fridays-For-Future-Demo am 14.06.2019 in Köln teilzunehmen. Wir haben am Dienstag (25.06.2019) bei Schulleiter Klaus Schröder nachgefragt.

WDR: Herr Schröder, Ihnen wird vorgeworfen, Sie hätten Ihre Schüler gezwungen, an einer Kölner Fridays-For-Future-Demo teilzunehmen. Ist da was dran?

Klaus Schröder: Da ist überhaupt und gar nichts dran.

WDR: Was ist denn wirklich passiert?

Klaus Schröder: Freiwillige Veranstaltung

Schröder: Es kamen Schüler aus zwei Klassen zu mir, die mehrmals darum baten, ob man nicht eine Exkursion zu einer der Freitagsdemos in Köln machen könnte. Sie hatten auch eine Kunstlehrerin gewonnen, sie dabei zu unterstützen: Im Unterricht wurde zu dieser Zeit das Thema "Wie kann Kunst die Welt verändern" behandelt. Weil ich die Exkursion als sinnvolle Ergänzung des Unterrichtsstoffs sah, habe ich sie schließlich genehmigt.